بن حبتور يؤكد أهمية وحد الصف

شارك عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ومعه رئيسا مجلسي النواب يحيى الراعي والشورى محمد العيدروس، في اللقاء الاجتماعي الموسع الذي أقامته اليوم الدائرة الاجتماعية بالتعبئة العامة تحت شعار "بولائنا لنبينا نزداد تمسكا بقضيتنا".



وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى المولد النبوي الشريف.. وقال" إن هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الدينية تذكر الجميع بالتزاماتهم تجاه الدين الإسلامي وتجاه الرسول الكريم وبموقف اليمنيين منذ أن ناصر أجدادهم الرسالة في مهدها ووقفوا إلى جانب نبي الإسلام في المدينة المنورة".



ولفت إلى ارتباط ذكرى المولد النبوي الشريف بإرث تاريخي لأبناء اليمن وتراتبية استمرت على مدى قرون حتى جاء أصحاب الأهواء والغايات التي قامت على تكفير غيرهم من المسلمين واعتبار الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بدعة.. واصفا الـ 12 من ربيع الأول بأنه من أعظم الأيام لأنه يتصل مباشرة بأعظم شخصية عرفتها الإنسانية بشهادة أعداء الإسلام والمسلمين.



وذكر الدكتور بن حبتور، أن من يبدّعون الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف نجدهم اليوم يحتفلون برأس السنة الميلادية وبأشياء أخرى دخيلة على الأمة ولا تمت إلى تاريخها وثقافتها بشيء.. مؤكدا على أهمية أن يعمل الجميع وفي مقدمتهم أصحاب الفضيلة العلماء على تنقية الشوائب التي علقت بمسيرتنا الإسلامية وأن يجتهدوا من أجل إعادة الألق لهذه المسيرة بأبعادها الدينية والأخلاقية والإنسانية والجهادية.



وتطرق إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قائد الثورة، لتعزيز وحدة الصف وشحذ الطاقة الهائلة في شعبنا اليمني وإخراج أفضل ما فيه من طاقات من أجل الدفاع عن الوطن والقيام بدوره تجاه الأمة الإسلامية وفي المقدمة الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة المظلومين في غزة وكذا في الاحتفاء بهذه المناسبة على هذا النحو الواسع البهي.



ولفت إلى أهمية وحدة الصف والجبهة الداخلية واتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها ترسيخ اللحمة الوطنية خاصة في ظل استمرار المعتدين في عدوانهم وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي بعد فشلهم العسكري في مواجهة الشعب اليمني.



ونوه الدكتور بن حبتور بموقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته وحرصه على تعزيز الشراكة مع أنصار الله في مواجهة المعتدين والتي بدأت منذ اللحظات الأولى لشن العدوان السعودي الإماراتي على بلدنا.



وقال " إن المؤتمر الموجود في صنعاء والمحافظات الحرة وبقية المحافظات الواقعة تحت الاحتلال يؤمنون بأن الحفاظ على اللحمة الداخلية من أهم مكونات الانتصار على الأعداء الذين إن تمكنوا منا فإنهم لن يرحموا أحدا أكان مؤتمريا أم أنصاريا".



وبين أن خطابات قائد الثورة الأسبوعية بمضامينها الدينية والفكرية والسياسية والإنسانية ليست موجهة للشعب اليمني فحسب بل للأمة جمعاء من جاكرتا شرقا وحتى نواكشوط غربا للقيام بمسئولياتهم تجاه إخوانهم المحاصرين في قطاع غزة.



وأكد أنه لا يوجد اليوم ما هو أنبل من الوقوف مع مظلومية أبناء غزة التي ينبغي أن تتوحد الأمة من أجل نصرتها وكسر الحصار المفروض عليها بمختلف الوسائل.



وعبر عضو السياسي الأعلى في ختام كلمته عن الشكر والتقدير للدائرة الاجتماعية على إقامة وتنظيم هذا اللقاء السنوي المهم.



فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان خلال الفعالية التي حضرها عدد من الوزراء والشخصيات الاجتماعية، أن مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من النعم العظيمة التي يجب أن تحتفل بها جميع الشعوب الإسلامية.



وأشار إلى أن الدولة الأموية بمؤامراتها وبأفكارها التي انحرفت بها عن طريق الإسلام المحمدي الصحيح كانت أول خطوات المؤامرة حيث حولت رمزية الرسول الأعظم إلى الخليفة الأموي وذريته دون غيرهم حسدا وحقدا على الإسلام المحمدي.



وأوضح أن تحليل دورات الصراع بين الحق والباطل عبر مراحل التاريخ الطويل يكشف أن الأنظمة السياسية الحاكمة والنخب الفكرية المؤثرة في الرأي العام تتوزع حاليا بين متواطئ ومتأخر ومتفرج وصامت عما يجري للأشقاء المستضعفين في غزة من قتل وتجويع وتدمير.



واعتبر ذلك امتدادا تاريخيا وفكريا لأولئك الذين تآمروا لطمس رمزية الرسول الأعظم ابتداء بالدولة الأموية والوهابية والمستشرقين وانتهاء بالحرب الناعمة وأمريكا وإسرائيل ومن يسير في فلكهم.



وحث الفريق الرويشان على "استحضار المعنى الحقيقي للاحتفاء بذكرى مولد الرسول الأعظم وألا ننسى مظلومية الأشقاء في غزة".. مشيرا إلى أن اليمن وبفضل الله ثم بصدق موقف قائد الثورة وبتأييد ودعم الشعب ما يزال يخوض معركة "الفتح الموعود" نصرة ودعما وإسنادا للمجاهدين في فلسطين.



كما اعتبر إحياء هذه الذكرى محطة لاستحضار الإسلام من منابعه الصافية ومناهله الوافية ومن سيرة المصطفى وحركته في المجالات التربوية الإيمانية والجهادية.



من جهته أشار عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام حسين حازب في كلمة المشايخ إلى أن الشعب اليمني يحتفل بهذه المناسبة في ظل وضع إسلامي وعربي مزري وخطير وفي ظل جاهلية تذكر بالجاهلية الأولى التي ساد فيها الظلم وانتهكت فيها الحرمات.



وذكر أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أمر لابد منه للتذكير بشمائل الرسول الأعظم وبصفاته ومناقبه وكذا من أجل تهذيب النفوس.



بدوره أوضح مسؤول الوحدة الاجتماعية بأمانة العاصمة إسماعيل الجرموزي أهمية ذكرى المولد النبوي الشريف في تجديد الولاء واستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.



وأفاد بأن هذه المناسبة الدينية فرصة للإحسان والتراحم والسير على النهج المحمدي السوي.. لافتا إلى أن التعبئة العامة والوحدة الاجتماعية حرصا على إقامة هذه الفعالية لمناقشة آخر المستجدات المحلية والإقليمية، والحث على إقامة الفعاليات والأنشطة التي تليق بذكرى المولد النبوي الشريف باعتبار ذلك من أهم الوسائل التي تغيظ الأعداء.