نائب رئيس المؤتمر يعزي المهندس عبدالملك الثور

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى المهندس عبدالملك الثور عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام بوفاة شقيقته .



وعبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة لآل الثور في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..

