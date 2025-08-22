المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي القيسي بوفاة نجله

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي بن علي القيسي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في وفاة نجله زين العابدين .



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة لآل القيسي كافة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..

