أخبار
المؤتمر نت - سيول جارفة.. تحذير جديد من الأرصاد

سيول جارفة.. تحذير جديد من الأرصاد

المؤتمرنت -
سيول جارفة.. تحذير جديد من الأرصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول الأمطار المتفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، الضالع، لحج، تعز، إب، ريمة، الحديدة، ذمار، المحويت، صنعاء، حجة، عمران وصعدة.

ووفق المركز تشمل الأمطار هضاب و صحارى محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وهطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية الغربية والصحاري والهضاب الداخلية.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر التواجد في ممرات السيول والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد.

كما أنذر من مخاطر انهيار المباني والحصون الطينية الشعبية والانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.








