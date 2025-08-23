السبت, 23-أغسطس-2025 الساعة: 07:44 م - آخر تحديث: 07:37 م (37: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - شهدت مدينة صنعاء وضواحيها خلال الساعات الماضية هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط

أمطار رعدية وعواصف على صنعاء ..تحذير للمواطنين

المؤتمرنت -
أمطار رعدية وعواصف على صنعاء ..تحذير للمواطنين
شهدت مدينة صنعاء وضواحيها خلال الساعات الماضية هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض المناطق والاحياء السكنية.

وكان المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، توقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا على السواحل الغربية وسهل تهامة من حجة شمالاً إلى تعز جنوباً.

كما تهطل الأمطار على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وتشمل محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، البيضاء، الضالع، تعز ولحج.

ويحتمل كذلك هطول الأمطار على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وكذا محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة.

وهطلت خلال الـ24 ساعة الماضية أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سهل تهامة والسواحل الغربية سجلت أعلى كمية 92 مليمتراً في كل من الكدن في محافظة الحديدة وعبس في محافظة حجة.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والصحارى.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية، والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد وانجراف التربة والانهيارات الصخرية.

وأنذر كذلك من تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والامطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح المواطنين باتباع إجراءات السلامة للوقاية من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة، داعياً الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








