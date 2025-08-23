السبت, 23-أغسطس-2025 الساعة: 07:45 م - آخر تحديث: 07:37 م (37: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ عابد راجح مصلح، عضو اللجنة

الامين العام المساعد يواسي آل راجح

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يواسي آل راجح
بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ عابد راجح مصلح، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، والى والد الفقيد الحاج/ احمد حسين مصلح راجح ، واولاد الفقيد / طارق وغلاب وحسين ومحمد علي احمد حسين مصلح، وافراد الاسرة، وكافة آل راجح في بلاد القبائل بمديرية الحيمة الداخلية، وذلك بوفاة الاخ/ علي احمد حسين مصلح راجح،
الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".








