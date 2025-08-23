الأحد, 24-أغسطس-2025 الساعة: 07:44 ص - آخر تحديث: 01:37 ص (37: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
تسلّم وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم أوراق تعيين المديرة الجديدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن كارين بيرين

عامر يدعو مكتب "أوتشا" للعمل بحيادية

المؤتمرنت -
عامر يدعو مكتب "أوتشا" للعمل بحيادية
تسلّم وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم أوراق تعيين المديرة الجديدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن كارين بيرين.

وخلال اللقاء، رحب الوزير عامر بالمديرة الجديدة للأوتشا.. مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها الإنسانية وتذليل أي صعوبات قد تواجه عمل المكتب.

ودعا في الوقت ذاته مكتب الأوتشا للعمل بحيادية مع الالتزام بالقواعد الخمس الحاكمة لعمل المنظمات بعيدًا عن الإملاءات والضغوط، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين، وفي مقدمتهم الفئات الأشد احتياجًا التي تتسع معاناتها يومياً جراء تداعيات العدوان والحصار الشامل.

ولفت وزير الخارجية إلى ضرورة الانتباه إلى التحديات المستجدة التي تفاقم الأزمة.. وقال: "إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير والحصار الاقتصادي الممنهج يهدفان إلى تجفيف مصادر تمويل المنظمات الإنسانية، ما يضاعف من مسؤولية الأوتشا في ضمان استمرارية تدفق المساعدات".

وأشار إلى أنه وبالرغم من تلك التحديات والمؤامرات، تظل العاصمة صنعاء من أكثر العواصم أمنًا واستقرارًا، وتوفر بيئة مواتية لعمل المنظمات الدولية.

فيما، أعربت المديرة الجديدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، عن شكرها وتقديرها لقيادة وزارة الخارجية على حسن الاستقبال.

وأشارت بيرين إلى أن مبادئ الحيادية والاستقلالية والشفافية تمثل حجر الزاوية في عمل "الأوتشا"، وأنها وفريقها ملتزمون بها بشكل كامل.. مؤكدة أنها وفريقها سيبذلون قصارى جهدهم لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفًا وتضررًا في مختلف أنحاء البلاد.








