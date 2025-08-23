الأحد, 24-أغسطس-2025 الساعة: 07:44 ص - آخر تحديث: 01:37 ص (37: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد غالب الرهوي، أن وحدة الصف وتلاحم الجبهة الداخلية خلال السنوات العشر الماضية شكّل أساس قوة وصمود الشعب اليمني،

الرهوي: تَـلاحُمُ الجبهة الداخلية أساس قوة الشعب اليمني

المؤتمرنت -
الرهوي: تَـلاحُمُ الجبهة الداخلية أساس قوة الشعب اليمني
أحيت وزارة الداخلية، اليوم، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، بفعالية خطابية.

وفي الفعالية عبّر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد غالب الرهوي عن ارتياحه لمستوى التفاعل الكبير في إقامة الفعاليات والأنشطة في رحاب حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والإعداد المتميز للاحتفال المركزي الذي سيقام في الـ 12 من ربيع الأول المقبل.

وأكد ثقته في أن الاحتفال المركزي هذا العام سيكون أعظم من احتفالات الأعوام الماضية، وسيتفّرد على مستوى العالمين العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن أعداء الأمة وعلى رأسهم الكيان الصهيوني ينزعجون من احتفاء اليمن بذكرى المولد النبوي الشريف، لأنهم يحقدون على الإسلام ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين.

وأوضح الرهوي، أن الأعداء يسعون بكل الوسائل لإبعاد الأمة عن دينها وقرآنها ورسولها الكريم، من خلال الضغوط المستمرة لتغيير المناهج وإلغاء مفهوم الجهاد، بينما هم يرسخون في مناهجهم العدائية أن الأرض العربية لهم وأنهم "شعب الله المختار".

وأشار إلى أن تصريحات المجرم نتنياهو الأخيرة كشفت بوضوح المخطط التوسعي للكيان الصهيوني الذي ظل طي الكتمان لعقود طويلة، داعياً إلى توحيد جهود الأمة لمواجهة هذا المخطط وإفشاله وتحرير فلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن وحدة الصف وتلاحم الجبهة الداخلية خلال السنوات العشر الماضية شكّل أساس قوة وصمود الشعب اليمني، موجهاً تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة التي زلزلت الكيان الإسرائيلي بعمليات نوعية، وآخرها ثلاث عمليات ناجحة استهدفت مواقع حيوية للعدو.

وحيّا الرهوي، قيادة وزارة الداخلية وكافة منتسبيها على جهودهم ويقظتهم في مواجهة وإفشال مؤامرات الأعداء وترسيخ الأمن والاستقرار، منوهاً بالخطة الأمنية التي أعدتها الوزارة لضمان أجواء آمنة وإيجابية للاحتفال المركزي.

من جانبه، ألقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان كلمة أكد فيها أن المولد النبوي الشريف، لم يكن حدثاً عابراً في التاريخ البشري، بل تحول عظيم قدّره الله في كتابه المحفوظ، وخاتمةً للرسالات السماوية.

وأشار إلى أن أعداء الأمة عملوا على مر التاريخ على طمس رمزية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفصل الأمة عنه، بدءاً من العصور الأولى، مروراً بالأنظمة الوهابية المتحالفة مع المشروع الأمريكي، الصهيوني، وصولًا إلى اليوم.

وأفاد الفريق الرويشان، بأن استهداف السيرة النبوية وتفريغها من مضامينها الجهادية والسياسية والاقتصادية جزء من مؤامرات الأعداء لصرف الأمة عن نهج الرسول القائد والقدوة، مشدداً على أن ما يجري اليوم في غزة من قتل وتجويع وتدمير هو امتداد لتلك المؤامرات.

وقال "إن هذه المحاولات لن تُثني اليمن عن التمسك بسيرة الرسول الأعظم، بل تزيده عزماً على مواجهة أعداء الأمة"، مؤكداً أن موقف اليمن في دعم الشعب الفلسطيني يستمد قوته من المشروع القرآني ومن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، بجهود قيادة وزارة الداخلية ومنتسبيها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، داعياً إلى التحشيد الكبير للفعالية المركزية في 12 ربيع الأول، والتكافل مع الفقراء والمحتاجين بهذه المناسبة العظيمة.

بدوره، أوضح نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، أن احتفاء الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي، يتزامن هذا العام مع موقف يماني مشرف، تفرّد بمناصرته للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والحصار في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مخزٍ.

ولفت إلى أن هذا الشرف الذي يحمله أهل اليمن اليوم هو امتداد لمواقف أجدادهم الأوائل الذين ناصروا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال "نحن اليوم نجسّد الامتداد الأصيل للحق والعزة والكرامة، وهو كما قال النبي الكريم: الإيمان يمان والحكمة يمانية".

ونبّه مرتزقة العدوان من أن أي أعمال تخريبية أو عدائية ضد الشعب اليمني، إنما تخدم العدو الأمريكي، الصهيوني، مؤكداً أن المعركة باتت واضحة بين الحق والباطل، وكل من ينحاز للعدو سيُعامل من الشعب اليمني كمقاتل في صف الصهاينة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريمونتادا برشلونة تحبط مغامرة ليفانتي
علوم وتقنية: التوتر يهاجم قلبك بصمت!
مجتمع مدني: 9 علامات مبكرة لسرطان الرئة
رياضة: أرسنال يستعرض عضلاته أمام ليدز
فنون ومنوعات: إليسا تتعرض لعملية احتيال كبيرة!
محافظات: إتلاف 1650 كيس "بفك" في الحديدة
رياضة: ليفركوزن يستهل البوندسليغا بخسارة
رياضة: توتنهام يهزم سيتي في البريميرليغ
عربي ودولي: الأونروا: المجاعة في غزة يمكن إيقافها
عربي ودولي: 281 شهيداً جراء التجويع في غزة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62622
قضايا وآراء: المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أخبار: أمطار رعدية وعواصف على صنعاء ..تحذير للمواطنين
عربي ودولي: وزير خارجية هولندا يستقيل بسبب غزة
رياضة: باريس يحقق فوزه الثاني بالدوري الفرنسي
رياضة: بايرن يدمر لايبزيغ في انطلاقة البوندسليغا
فنون ومنوعات: شيرين تعود مجدداً لحسام حبيب
عربي ودولي: الأونروا: مجاعة غزة صنيعة إسرائيلية مدبرة
أخبار: القوات المسلحة تنفّذ 3 عمليات عسكرية
فنون ومنوعات: طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحية
علوم وتقنية: ماذا يحدث لجسمك إذا أهملت شرب الماء؟
عربي ودولي: بريطانيا: المجاعة في غزة فضيحة أخلاقية
رياضة: السيتي يمدد عقد روبن دياز حتى 2029
عربي ودولي: حماس تطالب بوقف العدوان وفتح المعابر
عربي ودولي: هزة ارضية تضرب شمال العراق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025