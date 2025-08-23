المؤتمرنت -

الشوافي يحذّر من موجة أمطار غزيرة

أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحذيراً شديداً من موجة أمطار غزيرة وسيول تضرب معظم محافظات الجمهورية بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.



وتوقع الفلكي الشوافي هطول أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على اليمن خلال أيام الأسبوع الجاري حتى الجمعة.



ونشر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي ترتيب المحافظات حسب توقعات تغطية هطول الأمطار والتي جاءت كالتالي:



● تغطي الأمطار أكثر من 90% من معظم المناطق في محافظات (المحويت، ريمة، إب، حجة، الحديدة، وصنعاء الأمانة وغرب المحافظة، وغرب ذمار) حيث يتكرر الهطول عدة أيام.



● تغطي الأمطار أكثر من 80% من مناطق محافظات (الضالع، تعز، شرق ذمار، البيضاء، شرق صنعاء، عمران، غرب صعدة) مع يتكرر الهطول أكثر من يوم وبعض المناطق منها عدة أيام.



● تغطي الأمطار أكثر من 60% من مناطق المحافظة وقد تتكرر الأمطار أكثر من مرة في بعض مناطق (شبوة، أبين، لحج، عدن، ومأرب، وغرب الجوف، وشرق صعدة).



● تغطي الأمطار أقل من 60% من مناطق محافظات (حضرموت، المهرة، سقطرى، وشرق الجوف)، حيث توقعات الهطول اقل على الصحاري الداخلية بشكل عام.