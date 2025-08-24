الإثنين, 25-أغسطس-2025 الساعة: 01:56 ص - آخر تحديث: 01:39 ص (39: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
صنعاء: سنُـمرّغ أنف الكيان في التراب
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، العدوان الصهيوني المتكرر على الأعيان المدنية وآخره العدوان على محطة شركة النفط في شارع الستين ومحطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

وجددت الوزارة في بيان، التأكيد على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك سافر لسيادة اليمن وأمنه واستقراره ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

وأكدت أن العدوان الصهيوني لن يمر دون عقاب وأن اليمن سيستمر في تمريغ أنف الكيان المجرم في التراب.

وأشادت بتمكن الدفاعات الجوية من تحييد أغلب طائرات العدو الإسرائيلي المشاركة في العدوان وإجبارها على المغادرة.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى إدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في اليمن.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره الإنساني والأخلاقي في إجبار الكيان الغاصب على إنهاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع وعدوان وحصار منذ ما يقارب العامين.

وجددت الوزارة التأكيد على أن الموقف اليمني الأخلاقي والإنساني المساند للشعب الفلسطيني في غزة يتسق مع القانون الدولي الإنساني، وهو موقف ثابت ولن يتغير مهما كانت التضحيات وأن هذا الموقف هو أقل ما يمكن القيام به نصرة لشعب فلسطين الصابر ومقاومته الباسلة .








