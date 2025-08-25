المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة جبران الشماحي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأخ علي جبران محمد أحمد الشماحي في وفاة والده جبران محمد أحمد الشماحي وكيل وزارة المالية الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذه المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..

