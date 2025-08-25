الإثنين, 25-أغسطس-2025 الساعة: 07:40 م - آخر تحديث: 07:12 م (12: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة جبران الشماحي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة جبران الشماحي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة جبران الشماحي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأخ علي جبران محمد أحمد الشماحي في وفاة والده جبران محمد أحمد الشماحي وكيل وزارة المالية الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وعبر رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذه المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..








