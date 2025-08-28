الثلاثاء, 02-سبتمبر-2025 الساعة: 11:13 ص - آخر تحديث: 02:30 ص (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025م بالعاصمة صنعاء برئاسة الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام خصص لمناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية

اللجنة العامة للمؤتمر تأسف لاعتقال الأمين العام وتقر فصل أحمد علي عبدالله صالح

المؤتمرنت -
اللجنة العامة للمؤتمر تأسف لاعتقال الأمين العام وتقر فصل أحمد علي عبدالله صالح
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025م بالعاصمة صنعاء برئاسة الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، خُصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وفي بداية الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على روح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ زيد أبو علي.

وهنأت اللجنة العامة قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام في طول اليمن وعرضها، بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م وما مثله من تحول سياسي يمني تمثل بإنشاء أول حزب سياسي يمني الهوى والهوية، غير مرتبط بأي أيديولوجيات أو نظريات خارجية، كما كانت نشأة بقية القوى الأخرى حينها، مستمداً أهدافه ومبادئه وميثاقه من روح الإسلام الحنيف.

كما هنأت جماهير شعبنا اليمني العظيم بقدوم المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة وأزكى التسليم، وقدوم العيد الوطني الثالث والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، والعيد الوطني الـ62 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة.

وعبرت اللجنة العامة عن أسفها وانزعاجها من اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن الأحول خاصة وأن عملية الاعتقال أتت عقب يوم من صدور بيان المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن فيه الغاء احتفالاته بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر انطلاقًا من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع يندى لها الجبين.

وطالبت اللجنة العامة بإطلاق سراحه والإطلاع على التحقيقات بحسب نصوص الدستور والقوانين النافذة.

وجددت اللجنة العامة ادانتها الشديدة للعدوان الصهيوني على اليمن واستهدافه للمنشئات والاعيان المدنية والبنى التحتية بشكل متكرر آخرها يوم الأحد الماضي ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير منشئات مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء، مترحمة على أرواح الشهداء الذين سقطوا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وجددت اللجنة العامة موقفها الداعم والمساند لقضية الشعب الفلسطيني ولسكان غزة وادانتها ورفضها جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة ومساعيه لتهجيرهم عبر سياسة القتل اليومي، والحصار والتجويع بهدف تصفية القضية الفلسطينية، معتبرةً جرائم الصهاينة في غزة دليل واقعي على مدى نفاق المجتمع الدولي مع مبادئ الحقوق والحريات الإنسانية حيث يصمت حين يكون المجرم والفاعل هي دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يخص الجانب التنظيمي عادت اللجنة العامة الى قرارات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في 2 مايو 2019م والتي نصت على (فوضت اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق أمين ابوراس واللجنة العامة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يسعى لشق أو تمزيق المؤتمر وفقا للنظام الداخلي وبما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر وانتخاب قيادة جديدة له).

واستمعت اللجنة العامة الى تقرير هيئة الرقابة التنظيمية وفي ضوء التقرير أقرت اللجنة العامة بالإجماع فصل الأخ احمد علي عبدالله صالح من منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.








