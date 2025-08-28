المؤتمرنت -

توقعات بأمطار رعدية خلال 24 ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة قد تسبب بعضها تدفق السيول في الشعاب والوديان وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، لحج، تعز، إب، ريمة، الحديدة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، الجوف، مأرب والمهرة.



وهطلت خلال الـ24ساعة الماضية أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية الغربية والصحاري والهضاب الداخلية.



وأنذر المركز المواطنين من مخاطر تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة



كما أنذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.



ودعا الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

