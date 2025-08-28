الثلاثاء, 02-سبتمبر-2025 الساعة: 11:13 ص - آخر تحديث: 02:30 ص (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقعات بأمطار خلال 24 ساعة القادمة

توقعات بأمطار رعدية خلال 24 ساعة القادمة

المؤتمرنت -
توقعات بأمطار رعدية خلال 24 ساعة القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة قد تسبب بعضها تدفق السيول في الشعاب والوديان وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، لحج، تعز، إب، ريمة، الحديدة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، الجوف، مأرب والمهرة.

وهطلت خلال الـ24ساعة الماضية أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية الغربية والصحاري والهضاب الداخلية.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة

كما أنذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.

ودعا الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بالصفقة الأكبر.. إيساك إلى ليفربول
مجتمع مدني: "خطر صامت" يهدّد صحة القلب
رياضة: تشيلسي يتعاقد مع بونانوتي
محافظات: السلطة المحلية بشبوة تحيي المولد النبوي
مجتمع مدني: العربية القابضة تحتفي بالمولد النبوي
مجتمع مدني: جامعة المستقبل تحيي ذكرى المولد النبوي
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان
فنون ومنوعات: فنانة مصرية تنجو من الموت
عربي ودولي: الاحتلال يدمّر 300 وحدة سكنية يومياًَ بغزة
اقتصاد: الذهب يتألق عند قمة 4 أشهر
علوم وتقنية: أطعمة قد تقلل خطر الوفاة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 63557
عربي ودولي: تدمير آلية صهيونية جنوب غزة
عربي ودولي: حماس تجدّد التأكيد: غزة ليست للبيع
أخبار: تشييع مهيب لشهداء حكومة التغيير
رياضة: برشلونة ينجو من الخسارة أمام فايكانو
فنون ومنوعات: مسلسل الاختيار يثير أزمة في مصر
عربي ودولي: 90 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد
عربي ودولي: عمليات دهم واعتقالات واسعة بالضفة
اقتصاد: انكماش نشاط المصانع في الصين
رياضة: ليفربول يُسقط أرسنال بـ"صاروخ"!
عربي ودولي: روسيا: مقتل 1340 جندياً أوكرانياً
فنون ومنوعات: سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة
أخبار: النواب يشدّد على ردع العدو الصهيوني
رياضة: سقوط جديد لمانشستر سيتي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025