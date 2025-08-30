الإثنين, 01-سبتمبر-2025 الساعة: 11:11 م - آخر تحديث: 11:06 م (06: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
توقعات بأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة تصل حد الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على محافظات البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، صنعاء، عمران، صعدة والحديدة وأجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تدفقت على إثرها السيول حيث سجلت أعلى كميات لها في ذمار: 32 ملم، السدة ـ إب : 30، حجة: 22.8ملم، كما هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوي على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الغربية والجنوبية وسهل تهامة.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية، وعبور مجاري السيول والجسور الأرضية أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية الرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.








