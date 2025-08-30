الإثنين, 01-سبتمبر-2025 الساعة: 11:12 م - آخر تحديث: 11:12 م (12: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أصدرت رئاسة الجمهورية اليمنية بيان نعي في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه من الوزراء جراء العدوان الصهيوني الغادر

الرئاسة تنعي رئيس الحكومة وعددا من الوزراء

المؤتمرنت -
الرئاسة تنعي رئيس الحكومة وعددا من الوزراء
أصدرت رئاسة الجمهورية اليمنية بيان نعي في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه من الوزراء جراء العدوان الصهيوني الغادر فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العظيم.

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، خاض اليمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ونال الشرف العظيم وقدم في سبيل ذلك قوافل الشهداء من أبطال القوات المسلحة وغيرهم من أبناء الشعب اليمني العظيم الذين حملوا الراية وعاهدوا الله على الثبات على الحق مهما كان الثمن.

وإننا اليوم وفي خضم المعركة المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا كوكبة جديدة من الشهداء العظماء من القيادات الوطنية التي تمثل الشعب اليمني بكل أطيافه، ونعلن استشهاد المجاهد/ أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، حيث استهدفهم العدو الإسرائيلي المجرم الغادر في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها، كما جرح آخرون من رفاقهم بإصابات متوسطة وخطيرة وهم تحت العناية الصحية، وذلك عصر يوم الخميس، الخامس من ربيع الأول 1447هـ.

ونطمئن شعبنا اليمني العظيم، ونعاهده أن الحكومة بعون الله تعالى ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصابر الصامد، ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب.. وستكون دماء الشهداء العظماء وقوداً ودافعاً للسير على ذات الطريق.

نؤكد لشعبنا اليمني العظيم ولأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، ولكل أبناء أمتنا، ولكل الأحرار في العالم، أننا مستمرون في موقفنا الأصيل في إسناد ونصرة أبناء غزة، وبناء قواتنا المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة كل التحديات والأخطار، كما هو موقف شعبنا اليمني العظيم الحاضر في كل الميادين والساحات بكل عزم وإرادة وإيمان.

إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل
الخلود والرحمة للشهداء
والشفاء للجرحى
والحرية للأسرى
والعزة والنصر لشعبنا العزيز ولكل أحرار الأمة.

صادر عن رئاسة الجمهورية اليمنية
7 ربيع أول 1447هـ
30 أغسطس 2025م








