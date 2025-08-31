الإثنين, 01-سبتمبر-2025 الساعة: 11:13 م - آخر تحديث: 11:12 م (12: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي

رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد رئيس الحكومة الرهوي ورفاقه

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد رئيس الحكومة الرهوي ورفاقه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بقصف العدوان الاسرائيلي.

وأكد رئيس المؤتمر أن استشهاد أحمد الرهوي -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- في معركة مسانَدة ودعم سكان قطاع غزة في وجه العدو الصهيوني، لهو شرف كبير ناله مع رفاقه الوزراء وهم يؤدون واجباتهم في خدمة الوطن والشعب والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله..

وأشاد أبو راس -في البرقية التي بعثها إلى أشرف وغالب أحمد الرهوي- بمناقب الشهيد الذي كان أحد أبرز القيادات الوطنية التي خدمت اليمن ودافعت عنه وعن وحدته وسيادته واستقلاله، ووقفت ضد العدوان الغاشم على شعبه، وختم حياته بموقف قومي وعروبي مشرّف وهو مسانَدة غزة وسكانها ضد حرب الابادة الصهيونية الممنهَجة الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في نيل حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..

كما أشاد بمواقفه التنظيمية حيث كان أحد أبرز القيادات المؤتمرية التي خدمت المؤتمر الشعبي العام وتدرَّجت في تقلُّد المناصب التنظيمية حتى وصلت إلى عضوية اللجنة العامة..

كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيات تعازٍ مماثلة إلى أسر الوزراء الذين ارتقوا شهداء في معركة مسانَدة غزة وسكانها..

وعبَّر أبو راس، باسمه شخصياً ونيابةً عن كل قيادات وقواعد المؤتمر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعميق مواساته لأسرة رئيس الوزراء الشهيد أحمد غالب الرهوي، وأسر بقية الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئك رفيقاً؛ وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل للجرحى..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

ونصر الله اليمن وفلسطين.








