استمرار الأمطار وتحذير من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا على محافظات ذمار، إب، ريمة، تعز، الضالع كما تشمل أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية ومرتفعات محافظتي لحج وأبين.



ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، البيضاء وغرب صنعاء وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تدفقت على إثرها السيول في الشعاب والوديان على محافظات المحويت، حجة، إب وسهل تهامة والسواحل الغربية.



كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الغربية.



وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول والجسور الأرضية أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية.



ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.