المؤتمرنت -

صنعاء تستهدف سفينة نفط إسرائيلية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن استهداف سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وتأكيداً على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي.



وذكر البيان أن العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.



وشددت على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.