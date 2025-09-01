المؤتمرنت -

صحة غزة: 9 شهداء جوعاً بينهم 3 أطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع الإجمالي إلى 348 بينهم 127 طفلا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية للقطاع في أكتوبر 2023.



وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه "منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 طفلاً".



وصباح، اليوم الاثنين، أعلن المكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع إلى خلال 5 أيام من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة، وقد "تعرضت للنهب والسرقة".



وقال المكتب في بيان: "أي أن ما دخل قرابة 15% فقط من الاحتياجات الفعلية".



وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر المقبل".



وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.