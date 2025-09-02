المؤتمرنت -

قناة اليمن اليوم تنتقل إلى تردد جديد بنظام جودة عالية(HD)

أعلنت إدارة قناة اليمن اليوم بصنعاء أن بث القناة على ترددها الحالي سيتوقف، وسيتم الانتقال إلى تردد جديد بنظام جودة عالية HD

وتأتي هذه النقلة النوعية تواصلاً لمسار التحديث والتطوير الذي اعتمدته القناة، ويهدف إلى تحسين جودة البث ومخاطبة المشاهدين بصريا بصورة أفضل، وبما يواكب الجديد والمتجدد في المجال التقني للإعلام المرئي،

كما يأتي ذلك تزامناً مع ما يتم بذله من جهود لتطوير رسالة القناة المتوازنة التي تعبر عن كل اليمنيين، من خلال برامجها المتنوعة التي تخاطب مختلف شرائح المجتمع وتلامس اهتماماتهم المتعددة وتلبي تطلعاتهم.

ولفتت إدارة القناة إلى أن التردد الجديد هو V 11354 / رأسي،

بمعدل ترميز

6/5 - 27500 بنظام HD

آملة من مشاهديها ضبط أجهزتهم عليه.