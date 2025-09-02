المؤتمرنت -

القوات المسلحة تنفّذ 5 عمليات عسكرية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ خمس عمليات عسكرية نوعية استهدفت مبنى هيئة أركان العدو الإسرائيلي ومحطة كهرباء ومطار اللد في يافا المحتلة، وميناء أسدود، وسفينة في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وصاروخ مجنح.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ أربع عمليات عسكرية، بأربع طائرات مسيرة، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد٤، فيما استهدفت الثلاث الأخرى محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة.. مؤكدة أن العمليات أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله.



وأشارت إلى أنه وفي إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة MSC ABY شمالي البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح.. مبينة أنه تم إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله وعونه.



ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف من موقع الجهاد المقدس والرباط الأسمى، دعما وإسنادا لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان واشتد الحصار، وفتك بهم عدوهم قتلا وتجويعا، وخذلهم المتخاذلون، وتآمر عليهم العملاء.. مؤكدا الاستمرار في إسنادهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم.