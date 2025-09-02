المؤتمرنت -

248 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 248 صحفياً وصحفية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -في بيان- "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 248 وذلك استشهاد الصحفي رسمي جهاد سالم، الذي يعمل مصوراً صحفياً في شركة المنارة للإعلام".



وأدان المكتب "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج".



وجدد دعوته "الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين".



وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".



المكتب الإعلامي دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى "إدانة جرائم الاحتلال وردعه".



كما دعاهم إلى "ملاحقته (الاحتلال) في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".



وشدد على ضرورة "ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".