الأربعاء, 03-سبتمبر-2025 الساعة: 05:26 ص - آخر تحديث: 01:32 ص (32: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - دعت شرطة المرور المشاركين في الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي، إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية

مرور صنعاء يدعو للالتزام بهذه الإجراءات

المؤتمرنت -
مرور صنعاء يدعو للالتزام بهذه الإجراءات
دعت شرطة المرور المشاركين في الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي، إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية.

وأهابت شرطة المرور في بلاغ، بجميع السائقين مفاقدة السيارات والتأكد من كفاية الوقود قبل التحرك بها والالتزام بخطوط السير، والتحشيد والتحرك المبكر للوصول إلى مكان الفعالية.

ونبهت بتجنب السرعة الزائدة في خطوط السير أو التنقل من مسار لآخر منعاً لوقوع الحوادث وفي حال وقع حادث يجب على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق والتقيد بإرشادات رجال المرور واللجان التنظيمية والوحدات المساندة.

كما دعت إلى عدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة خصوصاً في خطوط السير حتى لا تتعرض للسحب، وبإمكان المشاركين إيقاف سياراتهم في الشوارع الفرعية "داخل الحارات"، بعيداً عن خطوط السير الرئيسية أو الخطوط البديلة.

وطالبت السائقين بالوقوف بانتظام في المواقف المخصصة وعدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعالية، وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو اختلالات أو معوقات.

وحثت على التعاون مع منتسبي الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله، مؤكدة أنه تم إعداد خطة مرورية شاملة ورفع الجهوزية والانتشار المروري المكثف لتنظيم حركة السير وتفادي وقوع أي إزدحامات أو حوادث خلال توافد الحشود ومغادرتها الساحات.








