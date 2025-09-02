المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح مصلح

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عابد راجح مصلح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه، وإلى نجل الفقيد الشيخ راجح أحمد راجح وإخوانه وكافة آل راجح في مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء في وفاة الشيخ أحمد راجح مصلح، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".