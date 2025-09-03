الأربعاء, 03-سبتمبر-2025 الساعة: 06:10 م - آخر تحديث: 05:15 م (15: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، تعز، إب، البيضاء، ريمة، الحديدة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعده، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها وأجزاء من محافظتي الجوف ومأرب .

وهطلت خلال الـ24ساعة الماضية أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وامتدت غرباً إلى سهل تهامة والسواحل الغربية وشرقاً إلى أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية.

وأنذر المركز المواطنين من مخاطر تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد.

كما أنذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

كذلك أنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.

ودعا المركز الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 112 شهيداً في غزة منذ فجر الثلاثاء
عربي ودولي: بلجيكا تعترف بدولة فلسطين
رياضة: سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما
اقتصاد: الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً
فنون ومنوعات: منى واصف “سفيرة السلام”
علوم وتقنية: الشاي الأخضر يعزز الوقاية من الزهايمر
محافظات: الألعاب النارية تزين سماء صنعاء غداً
مجتمع مدني: جامعة الحكمة تحتفي بالمولد النبوي
اقتصاد: تراجعُ أسعار الأسهم الأوروبية
مجتمع مدني: دراسة تُحدد الجيل الأكثر تعاسة
أخبار: القوات المسلحة تنفّذ 5 عمليات عسكرية
عربي ودولي: الدفاع المدني بغزة يحذّر من "كارثة كبرى"
أخبار: بجودة عالية: تردد جديد لقناة اليمن اليوم
اقتصاد: النفط يسجل 68.55 دولارًا للبرميل
عربي ودولي: 1411 قتيلا جراء زلزال أفغانستان
عربي ودولي: 361 شهيداً جراء التجويع في غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 63633
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية
أخبار: الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات
رياضة: بالصفقة الأكبر.. إيساك إلى ليفربول
مجتمع مدني: "خطر صامت" يهدّد صحة القلب
رياضة: تشيلسي يتعاقد مع بونانوتي
أخبار: الخارجية: استهداف الحكومة جريمة مكتملة
محافظات: السلطة المحلية بشبوة تحيي المولد النبوي
أخبار: مسيرة ضوئية في إب ابتهاجاً بالمولد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025