63746 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 63 ألفا و746 شهيدا، و161 ألفا و245 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بوصول 113 شهيدا، و304 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات ارتفعت، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي، إلى 11 ألفا و615 شهيدا، و49 ألفا و204 مصابين، منوهة إلى وصول 33 شهيدا و141 مصابا من منتظري المساعدات المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2339 شهيدا، و17070 مصابا.



ولايزال الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب الإبادة بحق غزة وأهلها دون اكتراث بالدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي لوقف آلة القتل وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط وضع إنساني مأساوي غير مسبوق.