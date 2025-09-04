الخميس, 04-سبتمبر-2025 الساعة: 03:23 ص - آخر تحديث: 02:30 ص (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - استشهد 79 فلسطينياً بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء من بينهم 16 من منتظري المساعدات

79 شهيداً في غزة منذ فجر الأربعاء

المؤتمرنت -
79 شهيداً في غزة منذ فجر الأربعاء
استشهد 79 فلسطينياً بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء من بينهم 16 من منتظري المساعدات.

وقالت مصادر طبية إن 25 شهيدا نقلوا إلى مستشفى الشفاء، و6 شهداء إلى عيادة الشيخ رضوان، و7 شهداء إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و5 شهداء إلى مستشفى حمد للتأهيل، وشهيد إلى مستشفى العودة، و12 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى، و23 شهيدا إلى مستشفى ناصر.

وواصلت طائرات الاحتلال غاراتها على القطاع، حيث شنت غارة شرق أبراج حمد شمال مدينة خان يونس، وقصفت خيام النازحين محيط برج الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة بالمدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
علوم وتقنية: سلاحُك ضدّ أمراض القلب والوفاة المبكرة
فنون ومنوعات: سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع 1%
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
محافظات: محلية سقطرى تحتفي بالمولد النبوي
عربي ودولي: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 367
رياضة: اليمن يستهل مشواره الآسيوي بالفوز
رياضة: منتخب اليمن إلى نصف نهائي كأس الخليج
عربي ودولي: 63746 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظة
عربي ودولي: 112 شهيداً في غزة منذ فجر الثلاثاء
عربي ودولي: بلجيكا تعترف بدولة فلسطين
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح
رياضة: سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما
اقتصاد: الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً
أخبار: مرور صنعاء يدعو للالتزام بهذه الإجراءات
فنون ومنوعات: منى واصف “سفيرة السلام”
علوم وتقنية: الشاي الأخضر يعزز الوقاية من الزهايمر
محافظات: الألعاب النارية تزين سماء صنعاء غداً
مجتمع مدني: جامعة الحكمة تحتفي بالمولد النبوي
اقتصاد: تراجعُ أسعار الأسهم الأوروبية
مجتمع مدني: دراسة تُحدد الجيل الأكثر تعاسة
عربي ودولي: 248 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025