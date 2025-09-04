الخميس, 04-سبتمبر-2025 الساعة: 06:22 م - آخر تحديث: 06:21 م (21: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقعات بهطول أمطار على 12 محافظة

المؤتمرنت -
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت وحجة ومرتفعات لحج، أبين وشبوة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي صعدة والبيضاء ومرتفعات حضرموت والمهرة)، الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وهطلت خلال الـ24 ساعة الماضية أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ونصح باتباع إجراءات السلامة للوقاية من العواصف الرعدية وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.








