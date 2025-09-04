الخميس, 04-سبتمبر-2025 الساعة: 06:22 م - آخر تحديث: 06:21 م (21: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، إلى 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 مصابا

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64231

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64231
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، إلى 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بوصول 84 شهيدا و338 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي إلى 11 ألفا و699 شهيدا، و49 ألفا و542 مصابا.

ونوهت إلى وصول المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 شهيدا من ضحايا المساعدات، إلى جانب 174 مصابا، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألفين و356 شخصا، والمصابين إلى 17 ألفا و244.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حرب الإبادة التي يشنها بحق غزة وأهلها دون اكتراث بالدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي لوقف آلة القتل، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط وضع إنساني مأساوي غير مسبوق.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
علوم وتقنية: سلاحُك ضدّ أمراض القلب والوفاة المبكرة
فنون ومنوعات: سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع 1%
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
محافظات: محلية سقطرى تحتفي بالمولد النبوي
عربي ودولي: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات
أخبار: الألعاب النارية تضيئ سماء العاصمة صنعاء
أخبار: صنعاء تدعو تدعو للاحتشاد المليوني غداً
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 367
رياضة: اليمن يستهل مشواره الآسيوي بالفوز
رياضة: منتخب اليمن إلى نصف نهائي كأس الخليج
أخبار: استهداف يافا بصاروخين باليستيين
عربي ودولي: 63746 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظة
عربي ودولي: 112 شهيداً في غزة منذ فجر الثلاثاء
عربي ودولي: بلجيكا تعترف بدولة فلسطين
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح
رياضة: سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما
اقتصاد: الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً
أخبار: مرور صنعاء يدعو للالتزام بهذه الإجراءات
فنون ومنوعات: منى واصف “سفيرة السلام”
علوم وتقنية: الشاي الأخضر يعزز الوقاية من الزهايمر
محافظات: الألعاب النارية تزين سماء صنعاء غداً
مجتمع مدني: جامعة الحكمة تحتفي بالمولد النبوي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025