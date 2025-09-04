المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64231

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، إلى 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بوصول 84 شهيدا و338 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي إلى 11 ألفا و699 شهيدا، و49 ألفا و542 مصابا.



ونوهت إلى وصول المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 شهيدا من ضحايا المساعدات، إلى جانب 174 مصابا، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألفين و356 شخصا، والمصابين إلى 17 ألفا و244.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حرب الإبادة التي يشنها بحق غزة وأهلها دون اكتراث بالدعوات التي يطلقها المجتمع الدولي لوقف آلة القتل، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وسط وضع إنساني مأساوي غير مسبوق.