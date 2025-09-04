المؤتمرنت -

صاروخ يمني جديد يضرب مطار اللد في يافا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار.



وأكد البيان أن الصاروخ وصل إلى هدفه بفضل الله وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه، وتسبب في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار.



وأشار إلى أن الموقف العربي والإسلامي المتخاذل من بعض الدول والمتواطئ والمشارك من دول أخرى ليشجع العدو على المضي قدماً في تنفيذ مخططه الإجرامي الوحشي بتشديد الحصار وتوسيع العدوان، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم المجاعة وتزايد أعداد الضحايا.



ولفت إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، ليحتم على كافة الشعوب ضرورة التحرك وكسر كافة القيود تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني في إنهاء هذه الجريمة غير المسبوقة في التاريخ المعاصر، فالجميع تقع عليه المسؤولية ولا يسقط الواجب إلا بتأديته.



وشدد البيان على أن اليمنيين مستمرون في إسنادهم لغزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها.