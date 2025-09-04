الخميس, 04-سبتمبر-2025 الساعة: 08:33 م - آخر تحديث: 08:03 م (03: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
شهدت العاصمة صنعاء اليوم، أكبر احتفال جماهيري على مستوى المنطقة والعالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم

اليمن يحتفي بميلاد الرسول الأعظم

المؤتمرنت -
اليمن يحتفي بميلاد الرسول الأعظم
شهدت العاصمة صنعاء اليوم، أكبر احتفال جماهيري على مستوى المنطقة والعالم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وشاركت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الحشود المليونية وعلى رأسهم الشيخ عبدالله أحمد مجيديع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، وعزام صلاح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية.

وجددت الحشود الملوينية، العهد والولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء به والتمسك بهديه، والمضي على نهجه وجهاده قولا وعملا، ونصرة الرسالة السماوية، امتداداً لموقف أجدادهم الذين ناصروا الرسول ونشروا الإسلام في أصقاع المعمورة.

وجسد الحضور المهيب، والاحتفال المحمدي الذي لا مثيل له على مستوى العالم، ارتباط الشعب اليمني برسول الأمة والإنسانية، وتجذر محبته في نفوس اليمنيين، جاعلا من العاصمة صنعاء لوحة إيمانية فريدة تعكس وحدة وتلاحم أبناء اليمن في واحدة من أعظم المناسبات الدينية.

ودعت الحشود الملايينية شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى استلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة الدينية العظيمة، في توحيد الصف والوقوف في مواجهة المخاطر والمؤامرات التي تواجه الأمة وفي مقدمتها التهديد الصهيوني المتفاقم وما يمارسه من إجرام في غزة.

وأكدت أهمية هذه المناسبة في تعزيز الصمود والثبات ومواصلة الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين والمظلومين والمستضعفين في غزة وفلسطين، ومواجهة أعداء الإسلام اليهود الصهاينة والأمريكان.

ومثل الاحتفال المحمدي المهيب رسالة قوية للعالم أجمع بأن نور النبي محمد صلوات الله عليه وآله، سيظل ساطعا في يمن الإيمان والحكمة، وتأكيدا على مواصلة الثبات على الموقف المساند والمناصر للشعب الفلسطيني في غزة، وتقديم المزيد من التضحيات لنصرة قضايا ومقدسات الأمة اقتداءً بالرسول الكريم.








