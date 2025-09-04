المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي حسين الحثرة

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حسين أحمد بن أحمد الحثرة، عضو المجلس المحلي في مديرية الصافية بأمانة العاصمة، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للأستاذ حسين الحثرة وجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".