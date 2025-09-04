الخميس, 04-سبتمبر-2025 الساعة: 08:34 م - آخر تحديث: 08:03 م (03: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حسين أحمد بن أحمد الحثرة، عضو المجلس المحلي في مديرية الصافية بأمانة العاصمة، في وفاة والدته

الأمين العام المساعد يعزي حسين الحثرة

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي حسين الحثرة
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حسين أحمد بن أحمد الحثرة، عضو المجلس المحلي في مديرية الصافية بأمانة العاصمة، في وفاة والدته الفاضلة.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للأستاذ حسين الحثرة وجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
أخبار: توقعات بهطول أمطار على 12 محافظة
عربي ودولي: 79 شهيداً في غزة منذ فجر الأربعاء
عربي ودولي: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
علوم وتقنية: سلاحُك ضدّ أمراض القلب والوفاة المبكرة
فنون ومنوعات: سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية
أخبار: صنعاء تقصف هدفين للعدو في القدس وحيفا
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع 1%
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
محافظات: محلية سقطرى تحتفي بالمولد النبوي
أخبار: بدء صرف معاشات سبتمبر في صنعاء
عربي ودولي: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات
أخبار: الألعاب النارية تضيئ سماء العاصمة صنعاء
أخبار: صنعاء تدعو تدعو للاحتشاد المليوني غداً
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 367
رياضة: اليمن يستهل مشواره الآسيوي بالفوز
رياضة: منتخب اليمن إلى نصف نهائي كأس الخليج
أخبار: استهداف يافا بصاروخين باليستيين
عربي ودولي: 63746 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة في 17 محافظة
عربي ودولي: 112 شهيداً في غزة منذ فجر الثلاثاء
عربي ودولي: بلجيكا تعترف بدولة فلسطين
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد راجح
رياضة: سيتي يتعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025