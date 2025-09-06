الأربعاء, 10-سبتمبر-2025 الساعة: 12:42 ص - آخر تحديث: 12:34 ص (34: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - مساء الأحد: خسوف كلي للقمر

مساء الأحد: خسوف كلي للقمر

المؤتمرنت -
مساء الأحد: خسوف كلي للقمر
تشهد المنطقة العربية، مساء الأحد، خسوفا كلي للقمر في ظاهرة فلكية بديعة يرصدها عشاق علوم الفضاء.

وأكد بيان صادر عن مركز الفلك الدولي أنه يمكن مشاهدة الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا، وبالنسبة لشرق العالم العربي سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، موضحاً أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من الخسوف، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف.

وبخصوص مواقيت الخسوف، أوضح البيان أن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 07:28 مساء بتوقيت الإمارات، وسيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 08:27 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 09:31 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 10:12 مساء، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 10:53 مساء، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 11:57 مساء، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 12:55 من صباح يوم الإثنين بتوقيت الإمارات. وبشكل عام سيكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة من الساعة 08:15 مساء إلى الساعة 12:15 صباحا بتوقيت الإمارات".

وقال : "في العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر.

ويُعد لون القمر أثناء الخسوف الكلي مؤشراً على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في حزيران/يونيو 1991م".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: أبناء نجوم خلف القضبان!
علوم وتقنية: قلة النوم تزيد خطر الإصابة بالزهايمر؟
عربي ودولي: حماس تعلن فشل اغتيال قادتها في الدوحة
اقتصاد: الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
رياضة: اليمن يودّع تصفيات آسيا بالخسارة
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: روسيا تعلن مقتل 1150 جنديًا أوكرانيً
رياضة: كرواتيا تستعيد الصدارة
علوم وتقنية: كيف يضرّ الإجهاد المزمن بقلبك؟
عربي ودولي: تنديد أممي بالقتل الجماعي في غزة
فنون ومنوعات: الموت يغيب الفنان اليمني محمد مشعجل
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء التجويع بغزة إلى 393
أخبار: القوات المسلحة تستهدف 3 مواقع للعدو
رياضة: تونس رسمياً إلى مونديال 2026
أخبار: الراعي يجدّد التأكيد على دعم غزة
اقتصاد: الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: أكثر من 227 ألف شهيد ومصاب في غزة
أخبار: تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة
رياضة: ألكاراز بطل أمريكا المفتوحة للتنس
فنون ومنوعات: شيرين تعود بمفاجأة جديدة
رياضة: نتائج مباريات التصفيات الأوروبية
مجتمع مدني: ما تأثير مرض السكري على القلب؟
عربي ودولي: 66 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم
فنون ومنوعات: بحيرة غامضة في صحراء البهنسا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025