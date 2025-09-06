المؤتمرنت -

مساء الأحد: خسوف كلي للقمر

تشهد المنطقة العربية، مساء الأحد، خسوفا كلي للقمر في ظاهرة فلكية بديعة يرصدها عشاق علوم الفضاء.



وأكد بيان صادر عن مركز الفلك الدولي أنه يمكن مشاهدة الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا، وبالنسبة لشرق العالم العربي سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، موضحاً أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من الخسوف، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف.



وبخصوص مواقيت الخسوف، أوضح البيان أن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 07:28 مساء بتوقيت الإمارات، وسيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 08:27 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 09:31 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 10:12 مساء، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 10:53 مساء، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 11:57 مساء، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 12:55 من صباح يوم الإثنين بتوقيت الإمارات. وبشكل عام سيكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة من الساعة 08:15 مساء إلى الساعة 12:15 صباحا بتوقيت الإمارات".



وقال : "في العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر.



ويُعد لون القمر أثناء الخسوف الكلي مؤشراً على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في حزيران/يونيو 1991م".

