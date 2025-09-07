المؤتمرنت -

ممثلو منظمة دولية يُعزون باستهداف الرهوي ورفاقه

قدّم ممثلو منظمة أطباء بلا حدود، واجب العزاء في الجريمة المروّعة التي استهدفت رئيس حكومة التغيير والبناء وعددًا من رفاقه الوزراء في العاصمة صنعاء الخميس قبل الماضي.



جاء ذلك خلال لقاء وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، اليوم، رؤساء بعثات منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، هاني المليحي، والإسبانية، دينيس هاباسا، والسويسرية، ديسما ماينا.



وفي اللقاء، ثمّن السفير المتوكل مشاعر العزاء والتضامن التي عبّر عنها ممثلو منظمة أطباء بلا حدود، مؤكدًا أن الجريمة كانت صادمة لأنها استهدفت حكومة مدنية، ولم تكن تحمل أي طابع عسكري.



وأشار إلى أن استهداف الحكومة لم يكن نصرًا عسكريًا أو إعلاميًا، بل هو اعتداء سافر ونهج معتاد لكيان العدو الإسرائيلي في محاولاته للضغط على الناس، واصفًا الهجوم بالسابقة الخطيرة في التاريخ والخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية.



وقال "اليمن يدفع ثمنًا باهظًا في سبيل إيقاف الإبادة في غزة"، مؤكدًا أن الصوت سيظل عاليًا والأيادي ممدودة نصرةً لفلسطين".



وجدّد وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية دعمه اللا محدود لمنظمة أطباء بلا حدود التي تبذل جهودًا إنسانية لحماية الأرواح وتقديم المساعدة للمواطنين.



من جانبهم، قدّم ممثلو أطباء بلا حدود، تعازيهم العميقة في الجريمة المروّعة، مؤكدين أن استهداف حكومة مدنية يمثل خرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية.



وأعربوا عن تضامنهم الإنساني الصادق، مشيرين إلى أن المنظمة ستواصل التزامها بالعمل الميداني لحماية الأرواح وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين رغم التحديات.

