أخبار
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة، استهدفت أهدافًا عديدة

صنعاء تنفّذ عملية واسعة بالأراضي المحتلة

المؤتمرنت -
صنعاء تنفّذ عملية واسعة بالأراضي المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة، استهدفت أهدافًا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافًا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا بالأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أن العملية توزعت على طائرة مسيرة على مطار رامون، وأصابت المطار بشكل مباشر وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه، وثلاث طائرات مسيرة على هدفين عسكريين حساسين في النقب، وطائرة مسيرة على هدف حيوي في عسقلان، وطائرة مسيرة على مطار اللد، وطائرتان مسيرتان على هدف حيوي في منطقة أسدود.

وأكدت القوات المسلحة أن العملية حققت أهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية، والأمريكية في رصد واكتشاف عدد منها، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وجددّت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها ستُصعد من عمليات العسكرية، وأنها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة مهما كانت التبعات والعواقب وأن اليمن يُطوّر من أداء أسلحته حتى تكون أكثر تأثيرًا وفاعلية.








