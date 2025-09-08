الإثنين, 08-سبتمبر-2025 الساعة: 10:36 م - آخر تحديث: 09:41 م (41: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

المؤتمرنت -
تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تونس رسمياً إلى مونديال 2026
اقتصاد: الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: أكثر من 227 ألف شهيد ومصاب في غزة
رياضة: ألكاراز بطل أمريكا المفتوحة للتنس
فنون ومنوعات: شيرين تعود بمفاجأة جديدة
رياضة: نتائج مباريات التصفيات الأوروبية
مجتمع مدني: ما تأثير مرض السكري على القلب؟
فنون ومنوعات: بحيرة غامضة في صحراء البهنسا
رياضة: اليمن يعبر عُمان إلى نهائي كأس الخليج
محافظات: إعادة فتح طريق المحويت القناوص
عربي ودولي: 387 شهيداً جراء التجويع في غزة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبده حبيش
أخبار: منظمة تُعزي باستهداف الرهوي ورفاقه
عربي ودولي: يونيسف: أطفال غزة مهددون بالموت
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الإبادة بغزة إلى 64,455
عربي ودولي: إقرار صهيوني باستهداف مطار "رامون"
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
رياضة: فوز البرتغال وإنجلترا بتصفيات المونديال
قضايا وآراء: الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
عربي ودولي: العدو يدمّر الأبراج السكنية في غزة
عربي ودولي: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 382
رياضة: أولمبي اليمن يقترب من التأهل لكأس آسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025