تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.



ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.



وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.



ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.