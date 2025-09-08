المؤتمرنت -

الراعي يجدّد التأكيد على ثبات الموقف الداعم لغزة

تلقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، برقية عزاء من ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، في استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء إثر العدوان الصهيوني الغادر والجبان الذي استهدفهم وهم يؤدون واجباتهم الوطنية.



وعبر أبو شمالة عن الفخر والاعتزاز بموقف اليمن قيادة وشعبًا المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. مشيرا إلى أن المجاهد أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء ارتقوا أبطالًا شهداء على درب النصرة والوفاء لفلسطين والدفاع عن غزة والقدس الشريف والأقصى المبارك.



وقد جدد رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها لممثل حركة حماس، التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند والداعم لغزة والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني والدفاع عن مقدسات الأمة مهما بلغت التضحيات.



وأشار إلى أن قوافل الشهداء من أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني تجسد وحدة المصير والمعركة في مواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية.



وترحم رئيس مجلس النواب على أرواح الشهداء.. مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وأن يُمن على الجرحى بالشفاء وأن يعجل بالنصر والفرج القريب.