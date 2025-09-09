الخميس, 11-سبتمبر-2025 الساعة: 07:37 م - آخر تحديث: 07:36 م (36: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يُتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، لحج، تعز، إب، ريمة، الحديدة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة، أبين، شبوة وحضرموت.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، غرب الجوف والمهرة وعلى السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ24ساعة الماضية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وامتدت غرباً إلى سهل تهامة والسواحل الغربية وشرقاً إلى أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية.

وحذر المركز المواطنين من مخاطر تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد.

كذلك حذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية، ومن انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.








