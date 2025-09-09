المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يُتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، لحج، تعز، إب، ريمة، الحديدة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، صعدة، أبين، شبوة وحضرموت.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، غرب الجوف والمهرة وعلى السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.



وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ24ساعة الماضية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وامتدت غرباً إلى سهل تهامة والسواحل الغربية وشرقاً إلى أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية.



وحذر المركز المواطنين من مخاطر تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد.



كذلك حذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية، ومن انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.