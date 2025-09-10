الخميس, 11-سبتمبر-2025 الساعة: 07:38 م - آخر تحديث: 07:36 م (36: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
عربي ودولي
عربي ودولي
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن إلى 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و316 مصابا

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64605

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64605
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن إلى 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و316 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 83 شهيدا و223 مصابا، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات المسجلة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي 12059 شهيدا، و51278 مصابا.

وأوضحت أن عدد شهداء المساعدات بلغ، خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 شهيدا و37 مصابا ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2444، والإصابات إلى 17831.

يشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة تبقى مؤقتة نظرا لوجود آلاف الضحايا الآخرين تحت الأنقاض دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، بسبب نقص المعدات واستهداف قوات الاحتلال لأي عمليات إغاثة في غزة في ظل وضع إنساني كارثي بلغ حد المجاعة.








