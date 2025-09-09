المؤتمرنت -

الخارجية تحذرّ من العربدة الإسرائيلية في المنطقة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، استهداف العدو الصهيوني الغادر لقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الأراضي القطرية.



واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، العدوان الصهيوني على دولة قطر انتهاكاً سافراً لسيادة قطر ولميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.



وأشارت إلى أن هذا العدوان الآثم يكشف مجددًا العربدة الصهيونية التي تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء.. مؤكدة أن الكيان الصهيون يشكل بحق تهديداً للمنطقة والعالم والبشرية جمعاء.



وجددت وزارة الخارجية تحذيرها من العربدة الصهيونية في فلسطين ودول المنطقة، ما يحتم على الأمة الإسلامية، وفي مقدمتهم العرب، اتخاذ مواقف عملية جادة وتوجيه البوصلة للعدو الحقيقي للأمة قبل فوات الأوان.



ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة النكراء تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني لم ولن تكون سبيلًا لتحقيق السلام أو ضمان الاستقرار.. مؤكدًا أن العدوان الصهيوني الجبان لن يزيد المقاومة والمجاهدين في فلسطين، إلا ثباتاً وجهاداً ومقاومة حتى تحقيق النصر الإلهي الموعود.



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب الفلسطيني والمجاهدين في غزة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض عليهم.