المؤتمرنت -

صنعاء تقصف هدفين للعدو الإسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب وما يسمى بمطار رامون بمنطقة أم الرشراش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢.



وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.



وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها ما يسمى بمطار رامون بمنطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.



وأفاد بأن العمليتين تأتيان انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.



وجددت القوات المسلحة التأكيد على أن العمليات الإسنادية العسكرية اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.