توقعات باستمرار الأمطار الرعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، عمران والمحويت ومرتفعات لحج، أبين وشبوة، وقد تشمل السواحل الغربية وسهل تهامة.



وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المهرة، حضرموت، البيضاء، حجة وغرب محافظتي صنعاء وصعدة وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.



ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من العواصف الرعدية والابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.