لبوزة يعزي بوفاة العميد عبدالله الزلب

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد عبدالله محمد عبدالله الزلب، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد علي الزلب شيخ مشائخ ثلاء، والشيخ عادل محمد عبدالله الزلب، والشيخ محمد محمد علي الزلب، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية التي أسهم بها خلال مسيرة حياته النضالية.



وأعرب نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وكافة آل الزلب بمديرية ثلاء محافظة عمران في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".