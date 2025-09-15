الثلاثاء, 16-سبتمبر-2025 الساعة: 05:27 م - آخر تحديث: 05:10 م (10: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - نعت حكومة التغيير والبناء كوكبة من شهداء صدق الكلمة في العدوان الإسرائيلي على صحيفتي 26 سبتمبر واليمن، في العاصمة صنعاء، يوم الأربعاء الماضي

الحكومة تنعي شهداء صحيفتيّ 26 سبتمبر واليمن

المؤتمرنت -
الحكومة تنعي شهداء صحيفتيّ 26 سبتمبر واليمن
نعت حكومة التغيير والبناء كوكبة من شهداء صدق الكلمة في العدوان الإسرائيلي على صحيفتي 26 سبتمبر واليمن، في العاصمة صنعاء، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت حكومة التغيير والبناء في بيان صدر عنها، أن جريمة العدو الصهيوني في مقر صحيفتي 26 سبتمبر واليمن أسفر عن استشهاد 26 من فرسان الإعلام الوطني وصفوة قادة الرأي والكلمة.

وقال البيان: "والحكومة وكل الهيئات الإعلامية إذ تزف فرسان الإعلام اليمني إلى أمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني العظيم والوسط الإعلامي، تتوجه بأحر التعازي لذوي الشهداء وأسرهم وأقاربهم وزملائهم ومحبيهم، ولشعبنا وأمتنا، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر وأن يكتب لهم الأجر وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين أثناء أداء رسالتهم السامية في نقل الحقيقة، يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، ومحاولة يائسة لإخفاء الحقيقية وحجب جرائم العدو الصهيوني عن الرأي العام العالمي، مشيراً إلى أن هذا هدف صهيوني دأب عليه من خلال الاستهداف الممنهج للمؤسسات والشخصيات الإعلامية سواء في فلسطين أو في لبنان وإيران واليمن.

وأضاف "إن حكومة التغيير والبناء تؤكد بأن هذه الجرائم رغم بشاعتها وفظاعتها لن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى إضعاف الموقف الإعلامي اليمني في فضح جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على شعوب أمتنا الإسلامية".

وشدد على أن هذه الجرائم ستمثل دافعاً اضافياً لمضاعفة العمل وتكثيف النشاط عبر كافة منصات الإعلام اليمني في مواجهة المشروع الصهيوني الشرير وفضح جرائمه وتعزيز التضامن الإعلامي مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة والعادلة.

كما أكدت الحكومة أهمية حشد الجهود وتعزيز العمل الإعلامي لمواجهة السردية الصهيونية ومقارعتها بكل الوسائل، محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم وضع حد لها ومحاكمة مرتكبيها.

ودعت الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية والهيئات الإعلامية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم بحق الصحفيين.

وأعربت الحكومة وكل الهيئات الإعلامية عن تضامنها المطلق مع أسرتيّ صحيفتيّ 26 سبتمبر واليمن، مؤكدة الاستمرار على درب الشهداء حتى الفتح الموعود إن شاء الله.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يكثف غاراته على مدينة غزة
علوم وتقنية: من العدسات إلى القطرات؟
عربي ودولي: 62 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم
أخبار: تشييع شهداء الصحافة بصنعاء غداً
أخبار: الاحتلال يستولي على سطح الحرم
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: استشهاد 251 صحفياً بغزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من "مثلث الرعب"
عربي ودولي: 425 شهيداً جراء التجويع في غزة
فنون ومنوعات: ظهور فراشة بعد غياب 200 عام
عربي ودولي: إسبانيا توجه ضربة موجعة للاحتلال
اقتصاد: ارتفاع أسعار الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: 350 شهيداً ومصاباً بغزة بـ24 ساعة
أخبار: أمطار وضباب.. تفاصيل طقس اليمن
رياضة: برشلونة يروض "الخفافيش" بثلاث ثنائيات
أخبار: صنعاء تستهدف مطار رامون والنقب
رياضة: أتلانتا يحقق الانتصار الأول وروما يخسر
رياضة: باركولا يقود باريس إلى الفوز الرابع
مجتمع مدني: الدفاع المناعي يحدث ثقوبا في القلب
رياضة: ليفربول في الصدارة وسيتي يحسم الديربي
علوم وتقنية: طريقة جديدة لمحاربة هشاشة العظام
فنون ومنوعات: تامر حسني في المستشفى
عربي ودولي: حماس تكشف تفاصيل محاولة اغتيال وفدها
عربي ودولي: منظمة: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء التجويع في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025