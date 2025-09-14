الثلاثاء, 16-سبتمبر-2025 الساعة: 05:27 م - آخر تحديث: 05:10 م (10: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
اُستشهد وأُصيب 53 صحفياً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" في العاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي

استشهاد وإصابة 53 صحفياً في العدوان على صنعاء

المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة 53 صحفياً في العدوان على صنعاء
اُستشهد وأُصيب 53 صحفياً جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن" في العاصمة صنعاء، يوم الأربعاء الماضي.

ونعت صحيفتا 26 سبتمبر واليمن، 31 شهيدًا من الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقر الصحيفتين بالعاصمة صنعاء وأدى إلى تدميره بصورة شاملة واستشهاد كوكبة من الكوادر الصحفية وإصابة 22 صحفيًا إلى جانب استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.

وعبر البيان عن إدانته واستنكاره للجريمة البشعة، معتبرًا إقدام العدو الإسرائيلي على استهداف وسائل الإعلام والعاملين في المجال الإعلامي دليل إفلاس ومحاولات يائسة ومكشوفة لإسكات صوت الحقيقة وتكتيم كل الأصوات التي تفضح إجرامه وتوضح الصورة الحقيقية للكيان الغاصب والمجرم.

وأكد البيان، أن صوت الحقيقة لن توقفه آلة القتل الصهيوني، مهما أوغلت في سفك دماء الصحفيين الذين يحملون على عاتقهم أمانة نقل الحقيقة وكشف جرائم الصهيونية التي ترتكبها في قطاع غزة لما يقارب عامين.

وأوضح، أن دماء الصحفيين اليمنيين، امتزجت اليوم بدماء زملائهم الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة والتي تطالهم غارات العدو الصهيوني المجرم بشكل متعمد بهدف إسكات صوت الحقيقة والتعتيم على جرائم الإبادة لسكان القطاع.

وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر وأهالي الشهداء، سائلًا من المولى جل وعلا أن يعصم قلوبهم بالصبر والسلوان.

فيما يلي أسماء الشهداء من الصحفيين:-

١- الشهيد/ عبدالعزيز يحيى يحيى شيخ.

٢- الشهيد / يوسف علي يحيى شمس الدين.

٣- الشهيد / علي ناجي سعيد الشراعي.

٤- الشهيد / سامي محمد حسين الزيدي.

٥- الشهيد / محمد اسماعيل حزام العميسي.

٦- الشهيد / مراد محمد علي الفقيه.

٧- الشهيد / علي محمد أحمد الفقيه.

٨- الشهيد / عبدالقوي محمد صالح العصفور.

٩- الشهيد / بشير حسين احسن دبلان.

١٠- الشهيد / عارف علي عبده السمحي.

١١- الشهيد / محمد حمود احمد المطري.

١٢- الشهيد / عبدالولي عبده حسين النجار.

١٣- الشهيد/ عبده طاهر مصلح الصعدي.

١٤- الشهيد / عبدالعزيز صالح احمد شاس.

!٥- الشهيد / عبدالله محمد عبده الحرازي.

١٦- الشهيد / محمد أحمد محمد الزعكري.

١٧- الشهيد / زهير احمد محمد الزعكري.

١٨- الشهيد / محمد عبده يحيى السنفي.

١٩- الشهيد / محمد العزي غالب الحرازي.

٢٠- الشهيد / جمال فراص علي العاضي.

٢١- الشهيد / عصام احمد مرشد الحاشدي.

٢٢- الشهيد / سليم عبدالله عبده احمد الوتيري.

٢٣- الشهيد / عباس عبدالملك محمد الديلمي.

٢٤- الشهيد / لطف احمد ناصر هديان.

٢٥- الشهيد / قيس عبده احمد النقيب.

٢٦- الشهيد / محمد علي حمود الضاوي.

٢٧- الشهيد / فارس عبده علي الرميصة.

٢٨- الشهيد / عبدالرحمن محمد محمد جعمان.

٢٩- الشهيد / علي محمد علي العاقل.

٣٠- الشهيدة / أمل محمد غالب المناخي.

٣١- الشهيد / عبدالله مهدي عبدالله البحري.








