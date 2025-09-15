الثلاثاء, 16-سبتمبر-2025 الساعة: 05:28 م - آخر تحديث: 05:10 م (10: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قراراً بالاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم

الاحتلال يستولي على سطح الحرم

المؤتمرنت -
الاحتلال يستولي على سطح الحرم
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قراراً بالاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، من خلال أمر استملاك أصدرته اليوم الإثنين، ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 متراً من السقف المحدد للحرم.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال "تدخل بذلك منحى تدريجياً متصاعداً في استهداف الأماكن الدينية بشكل يخالف الأعراف كافة، لا سيما نقل صلاحيات الأعمال في الحرم الإبراهيمي في فبراير 2025، من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تُعرف بـ "هيئة التخطيط المدني" الاحتلالي، والذي أتبعته بقرار يوم 20 يوليو 2025 يسحب صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس الديني في مستعمرة كريات أربع، لإدارة أجزاء الحرم، وإجراء تغييرات هيكلية في الحرم".

وأكد شعبان "أن هذا القرار المتزامن مع نقل صلاحيات الإشراف من الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل إلى جهات استعمارية، يكرّس نهجاً يقوم على تقويض الولاية الدينية الإسلامية على الحرم الإبراهيمي، وشرعنة التدخل الاستعماري المباشر في إدارة مرافقه ومبانيه، إضافة إلى عزل الحرم عن محيطه الفلسطيني وربطه إدارياً وأمنياً بالمجالس الاستعمارية".

وشدد على أن هذه السياسات "تُخالف بوضوح القانون الدولي الإنساني وقرارات اليونسكو التي اعتبرت الحرم الإبراهيمي تراثاً عالمياً مهدداً بالخطر، وهي خطوات تُشكل جريمة استعمار مكتملة الأركان".

ودعا شعبان المجتمع الدولي، وفي مقدمته "اليونسكو" والأمم المتحدة، إلى "تحمّل مسؤولياته في حماية الحرم الإبراهيمي، ومنع الاحتلال من فرض وقائع تهويدية جديدة".

وأكد أن "الدفاع عن الحرم الإبراهيمي هو دفاع عن هوية الخليل وتراثها، وعن حق الشعب الفلسطيني في إدارة مقدساته وحماية سيادته الدينية والثقافية".








