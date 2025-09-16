الثلاثاء, 16-سبتمبر-2025 الساعة: 05:29 م - آخر تحديث: 05:10 م (10: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بالوحدة تسقط كل الرهانات
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
آن أوان تحرير العقول
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
الوحدة.. الحدث العظيم
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
الوحدة التي يخافونها..!!
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
ميلاد وطن
عقوبات أوروبية جديدة على الكيان

المؤتمرنت -
عقوبات أوروبية جديدة على الكيان
أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مفوضي الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة، غدا الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على "إسرائيل" بسبب حربها المستمرة على غزة منذ نحو عامين.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة للصحفيين، إن "المفوضين سيتبنون غدا حزمة من الإجراءات ضد "إسرائيل"، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر، مشيرةً إلى أنه لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، دعت فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأوروبية ضد "إسرائيل" بسبب استمرار حربها على غزة. وقالت فون دير لاين، إن تلك الإجراءات تشمل تعليق الدعم المشترك لإسرائيل، لكن دون التأثير على المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل اقتراحات جديدة حول فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.








