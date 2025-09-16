المؤتمرنت -

صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدف حساس للعدو الإسرائيلي في منطقة "يافا" وما يسمى مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذّت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، مستهدفًا هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.



وأكدت أن العملية العسكرية حققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.



وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفّذ عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن العملية حققت هدفها بنجاح.



وأفاد بأن العمليتين العسكريتين، تأتيان انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.



وجدّد اليمن الدعوة لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية بتحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى ومسمع من العالم، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة في تأدية الواجب حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.