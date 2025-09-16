الأربعاء, 17-سبتمبر-2025 الساعة: 05:28 ص - آخر تحديث: 01:23 ص (23: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين

صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش

المؤتمرنت -
صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدف حساس للعدو الإسرائيلي في منطقة "يافا" وما يسمى مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذّت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، مستهدفًا هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأكدت أن العملية العسكرية حققت العملية هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفّذ عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأفاد بأن العمليتين العسكريتين، تأتيان انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.

وجدّد اليمن الدعوة لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية بتحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى ومسمع من العالم، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة في تأدية الواجب حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يعبر مارسيليا بركلتي جزاء
رياضة: أرسنال يستهل الأبطال بثنائية في بلباو
مجتمع مدني: 4 إشارات من القلب لا يجب تجاهلها
فنون ومنوعات: حاول الانتحار فسقط على جارته!
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
اقتصاد: ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 64964
أخبار: صنعاء: غروندبرغ تجاوز مهمته كوسيط
علوم وتقنية: 8 مشروبات صحية لتعزيز طاقتك
عربي ودولي: عقوبات أوروبية جديدة على الكيان
أخبار: تشييع رسمي وشعبي لـ32 صحفياً
أخبار: 12 غارة عدوانية على ميناء الحديدة
أخبار: الإنذار المبكر يطلق تحذير عاجل
عربي ودولي: الاحتلال يكثف غاراته على مدينة غزة
علوم وتقنية: من العدسات إلى القطرات؟
أخبار: استعدوا لطقس ماطر حتى الجمعة
عربي ودولي: 62 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم
أخبار: تشييع شهداء الصحافة بصنعاء غداً
عربي ودولي: الاحتلال يستولي على سطح الحرم
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: استشهاد 251 صحفياً بغزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: صحة غزة تحذّر من "مثلث الرعب"
عربي ودولي: 425 شهيداً جراء التجويع في غزة
فنون ومنوعات: ظهور فراشة بعد غياب 200 عام
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025