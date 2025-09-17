المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، البيضاء، الضالع وتعز وأجزاء من الساحل الغربي وسهل تهامة، ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب والمهرة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

