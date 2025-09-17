الأربعاء, 17-سبتمبر-2025 الساعة: 11:38 م - آخر تحديث: 11:19 م (19: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع منذ أكتوبر 2023، إلى 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا

65062 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
65062 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع منذ أكتوبر 2023، إلى 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 98 شهيدا و385 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضاف البيان أن 7 شهداء و87 مصابا وصلوا إلى المستشفيات جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء من منتظري المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و504، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 18 ألفا و381.

وأشار إلى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 432 منهم 146 طفلا.

وأكدت الوزارة في غزة، أن حصيلة الشهداء والجرحى منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق في الثامن عشر من مارس الماضي، بلغت 12 ألفا و511 شهيدا و53 ألفا و656 جريحا.








